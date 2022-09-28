Движение по ул. Большая Крыловка в Казани ограничат до 26 октября

В четыре этапа ограничат движение по ул. Большая Крыловка в Казани. С 30 сентября по 26 октября здесь пройдет ремонт внутриквартальных теплосетей, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

На этот период будут закрываться следующие участки проезжей части:

— с 30 сентября до 6 октября будут перекрыты две центральные полосы, располагающиеся рядом с трамвайными путями у дома №27 по ул. Малая Крыловка. Ограничение вводится в направлении ул. Серова и Вахитова;

— с 7 по 12 октября будут перекрыты две крайние полосы рядом с дорогами-дублерами, находящиеся на этом же участке;

— с 13-го по 19-е число полностью перекроют дорогу-дублер рядом с домом №27 по ул. Малая Крыловка в сторону ул. Вахитова;

— с 20 по 26 октября будет полностью ограничено движение по дороге-дублеру рядом с домом №24 по ул. Первой Вольной в направлении ул. Серова.

В исполкоме напомнили, что до 30 октября полностью перекрыто движение автомобилей по местному проезду, а также тротуар по ул. Вахитова, находящиеся на пересечении с ул. Большая Крыловка.