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Общество 21 августа 2024 18:13

Движение по участку ул.Зорге в Казани ограничат до середины октября

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В Казани из-за реконструкции кабельных линий ограничат движение по участку улицы Рихарда Зорге. Проезд транспорта частично перекроют с 31 августа по 15 октября, уточнили в мэрии столицы РТ.

Меры коснутся проезжей части рядом с домами №95 и 97. Движение транспорта здесь будет закрыто на полтора месяца.

#ограничение движения
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