Движение по участку ул.Зорге в Казани ограничат до середины октября

В Казани из-за реконструкции кабельных линий ограничат движение по участку улицы Рихарда Зорге. Проезд транспорта частично перекроют с 31 августа по 15 октября, уточнили в мэрии столицы РТ.

Меры коснутся проезжей части рядом с домами №95 и 97. Движение транспорта здесь будет закрыто на полтора месяца.