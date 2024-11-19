Движение по участку трассы М12 Дюртюли – Ачит откроют в 2025 году

Движение по дороге Дюртюли – Ачит планируется открыть в июне следующего года. Она станет продолжением трассы М12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга. Об этом рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, сообщает ТАСС.

«Могу сказать, что строительство трассы идет в соответствии с графиком. Напомню, что ввод по контракту у нас (запланирован на) июль 2025 года. Готовность основного участка – 90%. Однако в этом году мы столкнулись с тяжелой ситуацией – количество осадков, которые выпали в Башкортостане, зашкаливают все», – заявил он.

Протяженность автодороги Дюртюли – Ачит составит 275 км. Она пройдет по территориям Башкортостана, Пермского края и Свердловской области.

Ранее планировалось запустить движение по М12 до Екатеринбурга раньше срока – в конце 2024 года.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит около 1,9 тыс. км.

Участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 км по видеосвязи открыл в декабре прошлого года Президент России Владимир Путин. Автодорогу с нуля построили за рекордные сроки – три года.

Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».