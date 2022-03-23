Движение по участку строящегося Вознесенского тракта в Казани откроется в октябре

Фото: портал мэрии Казани

На строящемся в Казани Вознесенском тракте уже в октябре этого года планируется открыть движение на участке от Гвардейской до улицы Родины. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время на объекте дорожники приступили ко второму этапу строительства Вознесенского тракта — на участке от проспекта Победы до автодороги М7 «Волга». Его протяженность составляет 8 км. Сейчас здесь идет подготовка объездных путей, началось возведение подземного перехода и мостов.

Работы ведутся параллельно и на первом участке тракта — от Гвардейской до проспекта Победы. На участке протяженностью 4 км ведется строительство развязок, подземных переходов, переустройство ливневой канализации и земляные работы.

Фото: портал мэрии Казани

Работы по первому этапу планируется полностью завершить в 2023 году и открыть прямое движение по Гвардейской и проспекту Победы. После открытия движения объездные дороги будут закрыты.

Мэр Казани Ильсур Метшин, который посетил стройплощадку, отметил, что отрасль строительства является основой успешного развития любого города. Он добавил, что в городе продолжается реализация всех запланированных проектов и программ. «Такие стройки являются лучшим примером антикризисных мер», — сказал Метшин, подчеркнув, что Татарстан является инвестиционно привлекательным регионом.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на строительство третьей очереди Вознесенского тракта от проспекта Победы до автомобильной дороги М7 в Казани из бюджета Татарстана будет направлено 4,4 млрд рублей.

