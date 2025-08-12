Движение по трассе Казань — Оренбург в РТ остановят на несколько часов из-за велогонки
В Татарстане 16 августа приостановят движение по трассе Казань – Оренбург с 06:00 до 15:00 из-за Всероссийских соревнований по велоспорту «Tour deTatarstan. Almetevsk». Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Под ограничения попадет участок трассы Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан.
В период проведения соревнований проезд транзитного транспорта будет организован по маршруту: Альметьевск – Лениногорск и Альметьевск – Чупаево.
Водителям напоминают о необходимости следовать требованиям временных дорожных знаков. После завершения соревнований движение будет осуществляться в штатном режиме.