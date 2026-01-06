Движение по платной трассе Алексеевское – Альметьевск восстановили после непогоды

Фото: © «Татар-информ»

Движение по платной трассе Алексеевское – Альметьевск восстановлено после непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте высокоскоростной магистрали.

«В связи с нормализацией метеорологической обстановки движение на участке платной дороги Алексеевское – Альметьевск возобновлено», – говорится в сообщении.

Ранее, 5 января, в Татарстане уже сняли временные ограничения для грузовиков и автобусов на других федеральных и региональных трассах. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, к утру все дороги работали без ограничений, включая трассу Р‑239 Казань – Оренбург и участок М‑5 «Урал» от границы с Самарской областью до Старых Богад.

Алексеевское – Альметьевск входит в дорогу Шали (М7) – Бавлы (М5). Длина участка – 145 км. Дорога работает на платной основе с конца марта 2025 года по концессионному соглашению с АО «Автострада».