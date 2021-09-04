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Ру Тат
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4 сентября 2021  12:00
Эльза Кузнецова

Движение по мосту через Нижнекамскую ГЭС в Набережных Челнах восстановлено после ремонта

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Движение по мосту через Нижнекамскую ГЭС в Набережных Челнах было открыто сегодня в семь часов утра. Об этом сообщили в администрации Автограда.

Терпеть неудобства водителям пришлось лишь неделю, работы по ремонту деформационного шва начались 27 августа. Ремонт участка моста завершился раньше срока. По информации мэрии Челнов, ранее была анонсирована дата 6 сентября.

Основной объем работ пришелся на нижнюю часть моста. Здесь были укреплены четыре балки, демонтирован аварийный шов, смонтирован новый деформационный шов, установлена опалубка конструкции для заливки технологической смеси. 

Кроме того, при подготовке моста к осенне-зимнему периоду дорожники выполнили ямочный ремонт, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

#набережные челны #ремонт моста
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