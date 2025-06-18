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Общество 18 июня 2025 13:28

Движение по Кировской дамбе ограничат с 19 по 23 июня

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Движение по Кировской дамбе ограничат с 19 по 23 июня
Фото: Телеграм-канал Мэрии Казани

С 19 по 23 июня на Кировской дамбе будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ. В этот период для личного автотранспорта проезд по дамбе будет закрыт.

Трамвайные маршруты №1, 5 и 5а будут приостановлены. Трамваи маршрутов №3 и №7 будут курсировать по изменённому пути – «ЖД.Вокзал - Короленко».

Автобусы продолжат работать по привычным маршрутам и не будут затронуты ограничениями движения.

Фото: Телеграм-канал Мэрии Казани

Водителей просят заранее планировать поездки с учетом временных изменений.

#ограничение движения #Кировская дамба #мэрия казани
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