Движение по двум улицам в центре Казани ограничат из-за строительства канализации

фото: мэрия Казани

Из-за строительства трассы ливневой канализации в Казани ограничат движение по ул.Заводской и Галиаскара Камала. Об этом предупреждает мэрия столицы РТ.

Ограничение будет действовать в несколько этапов:

— с 24 по 30 июля полностью либо частично перекроют движение по проезжей части по ул.Заводской и Галиаскара Камала;

— с 30 июля по 12 августа будет полностью закрыт проезд рядом со зданием №41 по ул.Заводской;

— с 13 по 16 августа ограничат движение по участку дорогие рядом со зданием №3.