Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Движение по двум улицам в центре Казани ограничат из-за строительства канализации
Из-за строительства трассы ливневой канализации в Казани ограничат движение по ул.Заводской и Галиаскара Камала. Об этом предупреждает мэрия столицы РТ.
Ограничение будет действовать в несколько этапов:
— с 24 по 30 июля полностью либо частично перекроют движение по проезжей части по ул.Заводской и Галиаскара Камала;
— с 30 июля по 12 августа будет полностью закрыт проезд рядом со зданием №41 по ул.Заводской;
— с 13 по 16 августа ограничат движение по участку дорогие рядом со зданием №3.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»