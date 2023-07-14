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Общество 14 июля 2023 15:40

Движение по двум улицам в центре Казани ограничат из-за строительства канализации

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Движение по двум улицам в центре Казани ограничат из-за строительства канализации
фото: мэрия Казани

Из-за строительства трассы ливневой канализации в Казани ограничат движение по ул.Заводской и Галиаскара Камала. Об этом предупреждает мэрия столицы РТ.

Ограничение будет действовать в несколько этапов:
— с 24 по 30 июля полностью либо частично перекроют движение по проезжей части по ул.Заводской и Галиаскара Камала;
— с 30 июля по 12 августа будет полностью закрыт проезд рядом со зданием №41 по ул.Заводской;
— с 13 по 16 августа ограничат движение по участку дорогие рядом со зданием №3.

#Транспорт #ограничение движения
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