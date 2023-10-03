Движение по центру Казани ограничат из-за велоквеста 8 октября

С 7:30 до 10 утра 8 октября несколько улиц центра Казани будут перекрыты в связи с проведением велоквеста по истории города. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

«Трасса велоквеста проходит по центру города. На улице Кремлевской до пересечения с Университетской будет полностью перекрыто движение. Также будут задействованы Театральная, Большая Красная, Карла Маркса и Пушкина от площади Свободы до Национальной библиотеки. На этих участках будет организовано реверсивное движение», – отметил спикер.

Планируется, что движение по всем участкам возобновится в 10 часов, но может и раньше. Ограничения снимут как только последний участник велоквеста по истории Казани завершит прохождение дистанции, объяснил Гарипов.

Он призвал жителей города принять участие в велоквесте, так как это не только спортивная активность, но и познавательное мероприятие, где можно узнать много интересных исторических фактов об истории города. Регистрация на него еще продолжается.