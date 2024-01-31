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Общество 31 января 2024 10:57

«Движение Первых» в Татарстане запускает детскую банковскую карту

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«Движение Первых» в Татарстане запускает детскую банковскую карту

Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» в Татарстане запускает детскую банковскую карту. Получить ее смогут все дети и подростки республики в возрасте 6-18 лет. В настоящее время идет разработка системы лояльности и дизайна карты, в которой могут принять участие все желающие.

Обслуживание по детской банковской карте будет бесплатным. За совершение покупок в магазинах-партнерах и при получении определенных услуг будет начисляться кэшбек. Оставить свои идеи по функционалу новой карты можно по ссылке. Пожелания по дизайну карты можно предложить здесь. Лучшая идея будет доработана и ляжет в основу дизайна будущей карты, отметили в «Движении Первых» в Татарстане.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#движение первых #банковская карта
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