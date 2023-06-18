В День молодежи в экстрим-парке «УРАМ» пройдет фестиваль восточной культуры

В экстрим-парке «УРАМ» 24 июня с 10:00 до 15:00 пройдет фестиваль восточной культуры от команды «Движения Первых» в Татарстане, сообщили в пресс-службе организации.

«Площадка раскрывает одно из направлений „Движения Первых“ — „Умей дружить“, в рамках которого участники знакомятся с различными народностями востока не только России, но и мира», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

В программу включены мастер-классы по созданию воздушных змеев и их запуску, оригами, каллиграфии и языкам. Помимо этого пройдут соревнования по K-pop в 2 этапа. Сначала отборочный тур на основании поданных заявок, а затем уже выступление команд на самом конкурсе. Участники поделятся на две возрастные категории: от 7 до 12 лет и от 12 до 17 лет. Победителей будут ждать ценные призы от команды «Движения Первых» в Татарстане и партнеров.

Также на фестивале «Первые. Восточный код» состоится вручение первых паспортов татарстанцам, достигших 14-летнего возраста. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского проекта «Мы — граждане России!».

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.