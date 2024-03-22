«Движение первых» Татарстана создаст детскую дирекцию «Пушкинской карты»

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«Движение первых» Татарстана первым в России создаст детскую дирекцию «Пушкинской карты». Учащиеся будут делиться своими впечатлениями от культурных мероприятий, рассказывать, что там было интересного, а также помогать в организации новых. Об этом на заседании регионального отделения организации сообщил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«Центральный показатель качества работы „Движения первых“ — это когда ребята собираются по собственной инициативе, приглашают наставника и выступают со своими предложениями. У нас есть замечательный федеральный проект „Пушкинская карта“. Нам было доверено создать региональную дирекцию этого проекта, мы готовы поделиться своими соображениями по поводу того, чем она будет заниматься. Допускаю, что подобные дирекции могут появиться и в других федеральных проектах», — подчеркнул Сулейманов.

Уже сейчас запущена заявочная кампания для представителей молодежи, которые хотят стать частью дирекции. Ими могут стать молодые люди от 14 до 22 лет, заполнив форму по ссылке. Идея создания такого органа принадлежит вице-премьеру РТ Лейле Фазлеевой, которая поручила организовать его создание на заседании координационного совета движения.

«Считаю необходимым подумать над еще одним форматом взаимодействия и сформировать детскую дирекцию „Пушкинской карты“. Это один из продуктов, который позволяет стать совершеннее с точки зрения познания культуры своей страны. Такой опыт должен быть реализован в каждом муниципальном районе республики», — отмечала тогда Фазлеева.

Члены дирекции будут составлять обзоры культурных мероприятий в своем районе, доступных по «Пушкинской карте», подмечать детали и выдвигать предложения, как сделать их интереснее, пояснила заместитель председателя совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» по РТ Алла Кондратьева.

«Ребята выступят в роли юных ревизоров, которые будут ходить на мероприятия, рассказывать, что там происходит, своим сверстникам и советовать, что стоит посетить. Для нас это будет обратная связь, с их помощью мы сможем понимать, где можно улучшить какие-то моменты. Уже в апреле мы начнем эту работу», — добавила она.

Обзоры молодых людей будут размещаться в социальных сетях «Движения первых» в Татарстане.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.