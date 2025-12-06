«Движение первых» Татарстана создало цикл книг о безопасности для детсадов

«Движение первых» Татарстана создало цикл книг «Моя первая книга», рассказывающих о безопасности в разных сферах для маленьких детей. Их распространят по детским садам республики. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«Проект рассчитан на детей пяти-шести лет. Это серия из семи книг на тему безопасности: на дорогах, на льду и так далее. В этом возрасте детям всё интересно, им хочется читать. Но мало подходящих книг. Мы сделали книжку, где все слова состоят из 5-6 букв», – рассказал собеседник агентства.

Серия книг выполнена на русском и татарском языках. Их будут распространять в детских садах и на мероприятиях «Движения первых».

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.