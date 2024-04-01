В Татарстане впервые проведут лагерную смену по фиджитал-спорту

С 28 июня по 15 июля в молодежном центре «Волга» пройдет первая в Татарстане детская лагерная смена, посвященная фиджитал-спорту. В ней смогут принять участие 100 ребят в возрасте от 9 до 17 лет. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«Мы ожидаем большой ажиотаж по заявкам после успеха нашей фиджитал-лиги. По итогам смены мы ожидаем, что в каждом районе появится команда ребят, которые владеют технологией организации небольших локальных фиджитал-активностей. Мы хотим сформировать такие мини-сообщества, чтобы приглашать людей из-за компьютера к занятию физическим спортом», – пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что прошедшая фиджитал-лига «Движения первых» показала, что на подобные соревнования приходят ребята, ранее не задействованные в организации, что позволяет еще увеличить охваты Движения и рассказывать о нем все большему числу детей и подростков.

Во время лагерной смены упор будет сделан на классические фиджитал-дисциплины, такие как футбол и баскетбол. По словам Сулейманова, идея в том, чтобы после приезда домой ребята смогли продолжить заниматься понравившимся видом спорта. Дисциплина должна быть доступной и не требовать широкой инфраструктуры.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.