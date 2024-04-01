«Движение первых» Татарстана планирует провести детскую лагерную смену в Турции

«Движение первых» Татарстана планирует провести выездную детскую лагерную смену в Турции. Сейчас вопрос обсуждается с турецким Министерством по делам молодежи и спорта, рассказал «Татар-информу» помощник Раиса РТ, руководитель организации в республике Тимур Сулейманов.

«На прошлой неделе мы встречались с коллегами из Турции. От них поступило предложение организовать обменные лагеря. Например, одну смену провести у нас, а вторую – у них. При этом они пройдут по совместной программе», – заявил собеседник агентства.

Это интересная тема в контексте развития дружественных отношений между Россией и Турцией и клубов дипломатии, которые совсем недавно запустило «Движение первых», уверен Сулейманов.

Пока конкретных договоренностей о датах проведения таких смен нет, однако ориентировочно они пройдут в конце июля – начале августа, заключил он.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.