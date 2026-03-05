«Движение первых» Татарстана объявило о старте конкурса наставников

Заявочная кампания на конкурс наставников «Движения первых» стартует в Татарстане с 1 апреля. Для 200 победителей предусмотрен приз – поездка на слет наставников в Крым. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканского отделения организации.

«Наставники «Движения Первых» – важная часть команды: они поддерживают, направляют, делятся опытом и знаниями с детьми, вовлекают их в социально значимую деятельность и вдохновляют личным примером. Поэтому мы уделяем большое внимание не просто работе с наставниками, а формированию сообщества наставников Республики Татарстан. Благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в этом году лучшие наставники поедут на образовательный слет в Республику Крым. Это и обучение, и отдых, и, главным образом, мотивирующая программа, которая призвана укрепить сообщество наставников республики», – прокомментировала для «Татар-информа» заместитель председателя регионального отделения «Движения Первых» в РТ Лейсан Засыпкина.

Участников отберут с помощью открытого конкурса. Подать заявку смогут наставники первичных отделений Движения Первых, вожатые детских смен, а также студенты, родители и другие граждане старше 18 лет, осуществляющие наставническую деятельность. Результаты будут известны во второй половине мая.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.