«Движение Первых» в РТ запустит проект для состоящих на учете подростков

Отделение «Движения Первых» в Татарстане создаёт проект, направленный на подростков, состоящих на учёте в правоохранительных органах. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

«У нас есть проект "Значимые взрослые", он направлен на детей, которые уже где-то оступились. Мы уже обучили порядка 30 наставников, и с Нового года, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, мы начнем реализацию проекта», - пояснил он.

К каждому наставнику будут прикреплены по 1-2 подростка, которых будут направлять на путь исправления, заключил собеседник.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.