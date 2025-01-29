«Движение первых» РТ составило сборник сказок о фольклорных героях Поволжья

«Движение первых» Татарстана составило сборник сказок о фольклорных героях народов Поволжья. Их будут читать школьники воспитанникам детских садов республики. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказал помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

«Наш новый проект — „Сказки первых". Мы разработали вместе с методистами сборник. Их будут рассказывать школьники детям в детских садах в формате кукольного спектакля. Героями станут персонажи из фольклора народов Поволжья. Туда же будет интегрирован символ „Движения первых" в республике — наш барсик, который будет помогать героям сказок выбираться из тяжелых ситуаций», — сообщил он.

Сказки подготовлены как на русском, так и на татарском языке. Два раза в месяц школьники, состоящие в «Движении первых», будут приходить в подшефные детские сады, которых сейчас 160 в Татарстане, и показывать такие спектакли, добавил Сулейманов.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.