«Движение первых» РТ разработало «Азбуку безопасности» для маленьких детей

В детских садах Татарстана появятся книги для детей, рассказывающие от основах безопасности. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказал помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Проект называется „Азбука безопасности". Это семь книг с короткими поучительными рассказами на тему безопасности для детей, которые только начинают читать. В этом возрасте им все интересно, но не всегда рядом оказывается книга одновременно и полезная, и доступная для ребенка», – пояснил он.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.