«Движение первых» РТ проведет слет юных натуралистов в Тукаевском районе

Региональный слёт «Юннатов Первых» для детей, подростков и наставников состоится с 21 по 23 августа в оздоровительно-образовательном комплексе «Саулык» в Тукаевском районе. Заявки принимают до 5 июля по ссылке, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

«Мы с гордостью запускаем первый Региональный слёт Юннатов Первых – масштабное событие для юных экологов со всей республики. Это не просто встреча единомышленников, это площадка для обмена опытом и получения знаний от крутых экспертов и лекторов из более чем пяти регионов страны для 100 самых заряженных экологов. Уверен, что каждый участник не только узнает что-то новое, но и сможет транслировать важность экологии в своём муниципалитете, став частью масштабного сообщества», – отметил в беседе с «Татар-информом» куратор направления «Экология и охрана природы» Движения Первых в Татарстане Вильдан Фатхиев.

Подать заявку на отбор можно до 5 июля. Для этого необходимо выполнить два конкурсных задания: написать пост-знакомство со своей командой и прикрепить портфолио команды.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.