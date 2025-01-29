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Общество 29 января 2025 12:06

«Движение первых» РТ проведет форум «Родные – любимые» для семей участников СВО

В мае «Движение первых» Татарстана проведет форум «Родные – любимые» для семей участников СВО. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

«Мы планируем собрать 300 семей участников СВО. Для детей будут организованы мастер-классы, а также показан спектакль. А для родителей – встречи с экспертами, которые ответят на любые интересующие их вопросы», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, для детей участников СВО будет организована лагерная смена, где им подробно расскажут о деятельности «Движения первых».

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#Тимур Сулейманов #движение первых
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