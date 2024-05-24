«Движение первых» РТ проведет детско-подростковый фестиваль «Ялкын фест»

«Движение первых» Татарстана в День защиты детей, 1 июня, проведет в Казанском Кремле «Ялкын фест» — детско-подростковый фестиваль, приуроченный к столетию журнала «Ялкын». Об этом рассказали«Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения организации.

«В этом году на День защиты детей готовим большой и красочный праздник вместе с командой журнала „Ялкын“ — фестиваль, приуроченный к столетию издания. Разработали насыщенную программу для участников с разными интересами и разного возраста. Юные предприниматели будут продавать вещи своего авторства: броши, кольца, чулпы и многое другое с национальным мотивом, любители поснимать контент пройдут мастер-классы от „Шэп блогер“ и поучаствуют в записи подкастов на студии под открытым небом», — заметил в беседе с «Татар-информом» помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Самые маленькие гости фестиваля на художественной локации смогут раскрасить большую раскраску и стать героями веселых шаржей и скетчей, а взрослые — понастольгировать на выставке, где будут представлены обложки и иллюстрации журналов разных лет, памятные даты, ключевые события вековой истории и рассказы настоящих и прошлых сотрудников журнала „Ялкын“. Всех, кто пришел на фестиваль вместе с семьей, будем ждать в сквере Семьи и на бульваре Рекордов — там можно будет сдать нормативы ГТО, посоревноваться в командных играх и познакомиться с разными профессиями Татарстана», — добавил он.

Все активности на территории объединит интерактивный квест с локациями, посвященными спорту, культуре, блоггингу, а также истории журнала «Ялкын». Каждый участник получит уникальный путеводитель, с помощью которого сможет пройти игру по тематическим станциям. Итоги будут объявлены на главной сцене фестиваля. Победители квеста получат фирменный мерч «Движения первых» и подарки от партнеров фестиваля.

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку по ссылке. Поучаствовать смогут команды изо всех районов республики: те, кто пройдет отбор, доберутся до Казани и обратно на централизованном трансфере.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с движением, 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.