«Движение первых» РТ планирует охватить все детские сады в течение двух лет

Деятельность «Движения первых» Татарстана будет распространена на все детские сады республики. Внедрить свою программу организация планирует в течение двух лет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Мы говорим о длительном процессе формирования культуры социально активной личности. Это происходит начиная с детского сада. Поэтому „Движение первых“ Татарстана развивается именно с детских садов. Сейчас уже охвачено 160 учреждений, 8 тыс. участников. Доработав программу, мы сможем в течение года-двух внедрить эту систему во все детские сады», — заявил он.

По словам спикера, Татарстан стал пилотным регионом для «Движения первых» по работе с дошкольной аудиторией. Затем опыт республики будет распространен по всей стране.

На пресс-конференции также была представлена новый председатель регионального «Совета первых» Лика Молдованова, которая стала победителем выборов, проходивших в Татарстане в середине октября.

«Цель деятельности моей команды в этом году — это помочь каждому подростку республики найти призвание и реализоваться в интересном ему направлении, а также сделать „Движение первых“ доступным для каждого. Есть много ребят, которые знают об организации, но не знают, как в нее войти. Наша задача — решить эту проблему», — объяснила Молдованова.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.