«Движение первых» РТ организует для подростков-наставников двухдневный фестиваль

Республиканский двухдневный фестиваль юных наставников «Маяки на Камском море» пройдет в августе в Лаишево. Участие примут 150 человек, ими станут победители конкурсов для наставников: «Огни маяков» и «Зажигая маяки», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

«Маяки на Камском море» объединит подростков 12-17 лет, которые активно взаимодействуют с детьми младших классов и детских садов в Татарстане. Для участников пройдут образовательные и творческие мероприятия.

В фестивале примут участие 135 победителей республиканского конкурса юных наставников «Огни маяков». Участвовать можно в одной из трех номинаций:

Юный наставник – индивидуальный участник;

Юные наставники – команда 3-5 человек;

Начинающий юный наставник – для ребят, которые планируют проявить себя в наставничестве.

При подаче заявки нужно отправить видеовизитку и портфолио достижений. Участники первых двух номинаций также прикрепляют презентацию наставнической деятельности за 2025-2026 учебный год.

Взрослые же наставники могут принять участие в республиканском конкурсе практик по организации наставнической деятельности «Зажигая маяки». Педагоги со всей республики представят методические разработки по трем номинациям:

Настольная игра юного наставника;

Инновационные формы наставничества;

Игротехники в работе юного наставника.

Главное условие – разработка должна быть направлена на развитие и поддержание наставнических компетенций у детей в возрасте 12-17 лет. Авторы пяти лучших практик вместе с двумя наставляемыми будут приглашены на фестиваль для презентации своих разработок.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.