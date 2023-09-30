«Движение первых» раздаст всем ученикам начальных классов РТ значки с белым барсом

«Движение первых» раздаст ученикам начальных классов всех школ Татарстана значки с белым барсом — символом организации в республике. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Мы решили, что значки с талисманом „Движения первых" раздадим всей начальной школе: всем ученикам первого, второго, третьего и четвертого классов. Когда мы завершим формирование „Советов первых", они пойдут в классы и вручат значки», — рассказал собеседник агентства.

При этом Сулейманов подчеркнул, что символ движения в Татарстане был разработан самими членами организации.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.