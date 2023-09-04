«Движение Первых» рассказало о трехкратном росте числа молодых активистов в Татарстане

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Около 30 тыс. детей со всего Татарстана стали участниками различных летних программ регионального отделения «Движение Первых». Уже в ближайшие месяцы число участников молодежного движения значительно увеличится. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информ» помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движение Первых» Тимур Сулейманов.

«За лето около 30 тыс. детей приняли участие в наших программах. Это пять профильных смен, три больших палаточных лагеря, „Дни Движения Первых“ в муниципальных лагерях. Наша главная цель — сделать так, чтобы движение детей и молодежи было действительно детским и молодежным. Наш подход — все, что мы делаем, — делаем вместе», — сказал он.

По данным спикера, на сегодняшний день по республике насчитывается около 500 детских и молодежных клубов и движений. Сулейманов предполагает, что по итогам летних программ число актива движения увеличится.

«Думаю, что за сентябрь-октябрь мы вырастем в три раза. Участники летних лагерей захотят участвовать в этой деятельности», — подчеркнул Сулейманов.