«Движение первых» проводит мастер-классы по оказанию первой помощи в Татарстане

В течение 2026 года «Движение первых» Татарстана проведет мастер-классы для школьников и студентов СПО по оказанию первой помощи. Их уже прошли порядка 2 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.

«Сначала нам давали теоретические знания по первой помощи. Далее мы тренировались делать сердечно-легочную реанимацию на специальном манекене, а потом — размещать человека в устойчивом боковом положении. Ранее я уже слышала и умела многое из того, что было показано, но все равно узнала для себя новые факты и детали. Такие мероприятия очень полезны, и, мне кажется, их важно проводить. Эти навыки помогут спасти чью-то жизнь», – отметила в беседе с агентством участница Движения Первых из Ютазинского района Элина Бадыкшина, прошедшая мастер-класс.

Мастер-классы проводят инструкторы Российского Красного Креста. Подросткам дают теоретические и практические знания и навыки по первой помощи: объясняют, куда звонить и что говорить в случае критической ситуации, учат делать сердечно-легочную реанимацию, показывают, как положить человека в восстановительное положение и прочее.

Обучение уже прошло в Казани, Пестречинском, Зеленодольском, Дрожжановском, Чистопольском, Бавлинском, Ютазинском, Азнакаевском, Сармановском, Заинском и Альметьевском районах. Школьники и студенты, которые прошли мастер-класс, смогут принять участие в региональном чемпионате по оказанию первой помощи, который состоится в октябре 2026 года. В прошлом году в нем соревновались 240 человек, а победители поехали на Всероссийский этап в Мордовию.

Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо обратиться к куратору Движения Первых в районе.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.