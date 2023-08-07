«Движение первых» проведет в Казани, Челнах и Буинске тренировки от известных спортсменов

В честь Дня физкультурника в Казани, Набережных Челнах и Буинске татарстанское отделение «Движения первых» организует шесть открытых тренировочных занятий по разным видам спорта: от мини-футбола до экстремальных, сообщили в пресс-службе организации.

«Открытые тренировки проводятся в честь Дня физкультурника, отмечаемого 12 августа. Выбран именно такой формат, чтобы как можно больше детей и подростков вместе со своими родителями смогли попробовать себя в новых видах спорта, познакомиться и пообщаться со знаменитыми спортсменами. В них могут принять участие все желающие от семи лет», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе татарстанского отделения.

В казанском экстрим-парке УРАМ пройдут четыре бесплатные тренировки. На них можно приходить без своего оборудования и специальной подготовки.

Тренировка начинается в 10:00 на открытой части экстрим-парка. Записаться можно на три направления: BMX, самокат, скейт. Занятия будут проводить Амир Нуриев (скейтборд), Амир Шарафиев (BMX), Камиль Садыков (самокат). В конце тренировки участники получат памятные медали.

Также параллельно пройдет открытая тренировка от Ислама Шайдуллина — призера России, трёхкратного чемпиона Татарстана и призёра Всероссийского турнира по борьбе. Он покажет несколько приёмов и расскажет, как правильно растягивать мышцы.

Чтобы участвовать в мероприятии, нужно пройти регистрацию по ссылке. Посетить тренировки можно при сопровождении взрослых. Заранее нужно распечатать и заполнить заявления. Оборудование для тренировок выдадут на месте, но прийти можно и со своим.

В двух районах Татарстана также пройдут открытые тренировки от известных спортсменов.

В Буинске 10 августа в 10:00 на Центральном стадионе по улице Ефремова пройдет открытое тренировочное занятие по мини-футболу, его проведет Радик Садыков — отличник физической культуры Республики Татарстан.

В Набережных Челнах 12 августа в 16:00 в парке «Гренада» состоится открытая тренировка по воркауту от Александра Неволина — лидера городской команды по воркауту FreeUp team, двукратного победителя Всероссийских уличных игр Urban Games Kazan 2022-2023 в категории фристайл и судьи соревнований от ФВСАР.

Вход на тренировки в Набережных Челнах и Буинске свободный, регистрация не требуется.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации, напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.