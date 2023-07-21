«Движение первых» проведет тур по экстрим-паркам Татарстана

«Движение Первых» 28 июля совместно с командой экстрим-парка «УРАМ» запускает тур по паркам Татарстана. Участников ждут соревнования, мастер-классы и танцевальные батлы, сообщили в пресс-службе татарстанского отделения организации.

«"Движение Первых" объединяет ребят с самыми разными интересами. Этим летом мы решили встретиться с подростками в экстрим-парках: провести соревнования по экстремальным видам спорта и поддержать уличное творчество. Радует, что к туру решили присоединиться известные спортсмены: Ирек Ризванов, Ксения Корюкина и другие», – прокомментировали «Татар-информу» в пресс-службе.

Маршрут УРАМ-тура будет включать следующие точки:

28 июля – Нижнекамск, экстрим-парк «АЙДА»;

29 июля – Набережные Челны, экстрим-парк «Гренада»;

30 июля – Менделеевск, скейт-парк в парке «Ушковские острова»;

5 августа – Альметьевск, «Индустриальный сквер»;

6 августа – Лаишево, экстрим-парк по ул.Олега Кошевого.

В каждом городе пройдут открытые мастер-классы и танцевальные батлы по направлению All Styles. Также состоятся отборочные этапы соревнований по экстремальным видам спорта и направлениям уличного творчества. Среди дисциплин – скейтбординг, BMX и трюковой самокат. Победители и призеры получат подарки и попадут на финальный этап – республиканский фестиваль уличных культур «УРАМ», который пройдет в Казани 30 августа.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.