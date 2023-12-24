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«Движение первых» проведет предновогодний квест в двух казанских парках
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Фото: t.me/myperviekzn
Жителей Казани приглашают к участию в предновогоднем квесте, который пройдет сегодня в 13 часов в парке ЖК «Салават купере» и Горкинско-Ометьевском лесу. Об этом сообщается в телеграм-канале Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Казани.
Мероприятие будет проходить в двух локациях одновременно: в «Салават купере» около амфитеатра (у мастерской), в Горкинско-Ометьевском лесу – у экоцентра. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться.
Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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