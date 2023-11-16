«Движение первых» приглашает татарстанцев поучаствовать в акции «Елка желаний»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Стартовала ежегодная Всероссийская акция «Ёлка желаний». Благодаря ей все, кто хочет совершить добрый поступок, смогут исполнить новогодние желания ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщила пресс-служба «Движения первых» в РТ.

«Всероссийская акция „Движения первых“ „Ёлка желаний“ объединит тысячи людей, готовых совершать добрые дела. Благодаря акции у каждого в нашей стране есть возможность сделать счастливыми детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Свои желания ребята могут оставить на официальном сайте акции елкажеланий.рф, а мы сделаем всё, чтобы они обязательно нашли своего адресата», — отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

В акции предусмотрено три вида категорий — материальные, нематериальные желания, подарок-сюрприз. В первой категории можно подарить книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду, наряды или костюмы.

Во второй категории можно исполнить нематериальную мечту ребенка. Например, подарить ему путешествие в Москву, купить билеты на новогоднее шоу или организовать встречу с космонавтом.

В категории «Подарок-сюрприз» исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а изучает и знакомится с историей ребенка, с его увлечениями, с тем, как он живет, и сам принимает решение, что подарить.

«В преддверии праздника акция „Елка желаний“ объединит всю Россию. Это возможность подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, которые особенно в этом нуждаются. Тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Участвуя в ней, каждый из нас сможет совершить небольшое чудо и исполнить мечту ребенка, особенно нуждающегося в заботе», — прокомментировал старт акции «Татар-информу» помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения движения Тимур Сулейманов.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте елкажеланий.рф. Продлится эта акция до 28 февраля 2024 года.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.