«Движение первых» предоставит подросткам бесплатные слоты на «Казанском марафоне»

«Движение первых» предоставит подросткам бесплатные слоты для участия в «Казанском марафоне», на забег на три километра, который состоится 27 мая в 13:00.

«Команда „Движения Первых“ в этом году выделяет бесплатные слоты для забегов в „Казанском марафоне“. Принять участие могут дети и подростки от 7 до 18 лет Это отличная возможность активно провести субботу и преодолеть трехкилометровую дистанцию либо всей семьей, либо самостоятельно ребенку в присутствии родителей», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе татарстанского отделения организации.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку на участие по ссылке, а также подготовить необходимые документы: паспорт или свидетельство о рождении, медицинский допуск к забегу и согласие родителя на участие (или обеспечить личное присутствие родителя).