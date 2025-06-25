«Движение первых»: Подростки Татарстана проводят в телефоне до шести часов в сутки

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Согласно социологическому исследованию, которое провело татарстанское отделение «Движения первых», живущие в РТ подростки проводят в телефоне около шести часов в день. Такими данными с «Татар-информом» поделились в пресс-службе организации.

«‎Мы с друзьями очень много времени проводим в телефоне. Я, например, около 7,5 часа в сутки. Активнее всего пользуемся Telegram: общаемся, читаем новости или каналы блогеров. Часто не чувствуешь, как много времени на него тратишь, замечаю это на своих одноклассниках и друзьях. Но я много слушаю музыку и аудиокниги, а когда ищу вдохновение – захожу в Pinterest. Еще знаю, что многие из моих знакомых любят смотреть развлекательные видео и играть в игры на телефоне», – рассказала выпускница 9-го класса, председатель Совета первых РТ Лика Молдаванова.

В опросе приняли участие около 1,4 тыс. ребят из всех 45 муниципальных образований Республики Татарстан.

В результате опроса оказалось, что к концу 1-го класса смартфоны есть у 54,6% детей. У большинства он появился уже в семь лет: так ответили 23,4% респондентов. А до шести лет им начали владеть 15,3%.

Самое используемое приложение у татарстанских подростков – Telegram. Так ответили 94% девочек и 82,3% мальчиков.

Больше всего времени в онлайне подростки тратят на короткие видео, каналы друзей, полезные для учебы вещи и мемы. Реже респонденты упоминали общение, длинные видео, чтение и музыку. Девочки чаще смотрят короткие видео, читают каналы друзей и ищут полезное по учебе. Мальчики же чаще обращаются к новостям, контенту про спорт и игры.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.