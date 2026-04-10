«Движение Первых» организует в Татарстане почти 200 летних тематических смен

В 2026 году во всех 45 муниципальных образованиях республики пройдут 192 профильные и тематические летние смены для детей и подростков: 5 региональных и 187 муниципальных, организованных «Движением первых». Во всех летних лагерях Татарстана состоится «День Первых», где участники познакомятся с направлениями и миссиями Движения. Также 800 ребят примут участие в «Биләр Форум: Первые» в Алексеевском районе и 3000 детей и подростков – в проекте «Ура, авылга». В Саратов на форум «Татарстан – Мордовия» отправятся 110 подростков, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения организации.

Чтобы попасть на региональную смену Движения Первых, нужно подать заявку по ссылке, написать эссе на тему «Почему мне важно быть на смене Движения Первых» и прикрепить портфолио (приложить не более 5 скан-копий дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих достижения участника по направлению выбранной смены за 2024-2025 годы: международного, федерального, регионального и муниципального уровней), документы нужно предоставить единым файлом в формате pdf.

Муниципальные смены Движения Первых пройдут во всех районах республики на базе детских оздоровительных, пришкольных и палаточных лагерей. В общей сложности в них примут участие более 12 тыс. детей. За подробностями необходимо обращаться к куратору Движения Первых в районе.

Во всех сменах запланирован «День Первых», где участники узнают больше о миссиях и направлениях Движения Первых, примут участие в игре «Будь в Движении» и встретятся на «Классной встрече» с интересной личностью. Также ребята познакомятся с куратором местного отделения, поучаствуют в вечернем мероприятии «Движение к Мечте», в тематической дискотеке и многое другое.

Третий год подряд Движение Первых реализует проект «Ура, авылга» при поддержке Комиссии по языкам при Раисе РТ. Это лагеря дневного пребывания с национальными традициями, которые проводятся в разных районах Татарстана. На сменах дети и подростки 7-17 лет познакомятся с татарской, удмуртской, чувашской и марийской культурами, примут участие в мастер-классах, экскурсиях, традиционных состязаниях и прочее. В этом году проект пройдет в 45 селах 15 районов республики и охватит 3000 участников.

С 1 по 5 июля в Саранске пройдет Межрегиональный детско-молодежный форум «Татарстан – Мордовия». В нем примут участие 110 подростков из двух республик в возрасте 14-17 лет. Форум проводится для обмена опытом и лучшими практиками, знакомства с культурами двух регионов, а также для реализации совместных межрегиональных мероприятий.

Важным летним событием также станет «Биләр Форум: Первые» – масштабное событие Движения Первых в Татарстане, которое объединит 800 подростков 12-17 лет. Форум пройдет с 27 июня по 3 июля в селе Билярск в Алексеевском муниципальном районе.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.