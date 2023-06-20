«Движение первых» организует дневной детский лагерь в Казанском Кремле в конце июня

С 26 июня по 1 июля организует бесплатный детский дневной лагерь в Казанском Кремле. Каждый день смены будет посвящен определенному профилю: это история, наука, культура и ремесло. Также во время смены будут проходит экскурсии по музеям, сообщила пресс-служба республиканского отделения организации.

«Мы понимаем, что ежегодно у родителей растет запрос на отдых детей в каникулярный период. Есть лагеря, куда дети едут на постоянной основе, но также есть очень много детей, которые находятся здесь, в городе Казани. Организация мероприятий, когда ребенок может быть занят чем-нибудь полезным на полдня, вызывает большой отклик. Мы решили в этом году провести первый лагерь, где дети могли бы провести свое время интересно и полезно. Мы понимаем, что Татарстан и Казань — туристически привлекательные места, приезжает достаточно большое количество гостей. И мы бы хотели, чтобы экскурсии для наших гостей проводили наши ребята из Движения Первых, которые прошли обучение и стали юным экскурсоводами», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

Завершится смена квизом и вручением памятных подарков. Самые активные участники смены смогут присоединиться к подростковой команде экскурсоводов Казанского Кремля. Под руководством опытных гидов они смогут составить новый уникальный маршрут экскурсии по музею-заповеднику и проводить по нему гостей города.

Лагерь будет работать в первой половине дня с 9:30 до 13:30. На первой смене предполагается две группы по 12 человек. Принять участие в лагере смогут школьники и студенты колледжей в возрасте 12-17 лет.

Участие бесплатное. Для того, чтобы присоединиться к лагерю «Казанский двор», нужно подать заявку по ссылке и зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации, напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля текущего года, подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.