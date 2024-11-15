Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Движение первых» объявило 2025 год Годом дружбы
Решение объявить следующий год Годом дружбы принято на III съезде «Движения первых». Об этом сообщил заместитель председателя правления «Движения первых» Марат Закиров на открытии заседания Международной ассоциации детских организаций (МАДО) в Казани.
«Вчера состоялся III съезд „Движения первых“. Съезд — это самый главный орган управления “Движения первых“. Вчера дети со всей страны договорились, и это было поддержано, что следующий год будет Годом дружбы», — рассказал Марат Закиров.
Заседание МАДО проходит в Казани с 14 по 17 ноября. В рамках встречи детей и экспертов будет составлена дорожная карта для проектов ассоциации по направлению «Культура и искусство» на 2025 год.
Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»