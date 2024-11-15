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Общество 15 ноября 2024 13:33

«Движение первых» объявило 2025 год Годом дружбы

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Решение объявить следующий год Годом дружбы принято на III съезде «Движения первых». Об этом сообщил заместитель председателя правления «Движения первых» Марат Закиров на открытии заседания Международной ассоциации детских организаций (МАДО) в Казани.

«Вчера состоялся III съезд „Движения первых“. Съезд — это самый главный орган управления “Движения первых“. Вчера дети со всей страны договорились, и это было поддержано, что следующий год будет Годом дружбы», — рассказал Марат Закиров.

Заседание МАДО проходит в Казани с 14 по 17 ноября. В рамках встречи детей и экспертов будет составлена дорожная карта для проектов ассоциации по направлению «Культура и искусство» на 2025 год.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#движение первых
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