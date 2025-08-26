«Движение первых» назвало главные площадки Казанского молодежного саммита

Главными площадками IV Казанского глобального молодежного саммита в этом году станут новое здание театра им. Галиасгара Камала, ИТ-парк им. Башира Рамеева и КФУ. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

«Основными площадками IV Казанского глобального молодежного саммита станут новое здание театра Г.Камала, ИТ-парк им. Башира Рамеева, КФУ и вся территория вокруг озера Кабан, где планируется насыщенная культурная программа», – рассказал он.

IV Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 27 по 30 августа в столице Татарстана. Мероприятие соберет более 200 делегатов из 45 стран. Тимур Сулейманов пригласил жителей и гостей Казани на уличные мероприятия к театру им. Г. Камала вместе с детьми.

В этом году Казанский глобальный молодежный саммит получил федеральное софинансирование. В числе почетных гостей – министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Организаторами саммита выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство РТ, Министерство по делам молодежи РТ, международная организация «Молодежный форум Организации исламского сотрудничества», КФУ. Соорганизаторы – «Движение Первых», АНО «Академия молодежной дипломатии», ГБУ «Молодежный центр РТ».