«Движение первых» через Татарстан будет выстраивать связи с молодежными организациями ОИС

«Движение первых» во время KazanForum подпишет несколько соглашений по взаимодействию с молодежными организациями стран ОИС. В планах – организация международных летних лагерей, разработка программ обмена и совместные мероприятия. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

«Мы договорились о взаимодействии со странами ОИС. Сейчас ищем аналогичные нам молодежные организации в этих государствах. Вместе с ними мы будем планировать программы обмена, участие в программах летнего отдыха и совместные мероприятия. Безусловно, огромную роль в этом взаимодействии сыграет Татарстан, который является примером по работе с Исламским миром для всей России», – сообщил собеседник.

По его словам, подобные совместные мероприятия позволят молодым людям из разных стран планировать свое будущее и развиваться по разным направлениям. Несколько соглашений уже подписаны, среди стран-партнеров Турция, Нигерия, Сенегал, Мали и другие.

При этом «Движение первых» в Татарстане уже начало работу по взаимодействию со странами. Так, уже в скором времени в Иннополисе пройдет первая смена международного лагеря, где будут собраны дети из разных стран организации и России. Об этом рассказал помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения движения в республике Тимур Сулейманов.

«Кроме того, в сентябре мы определим 100 школ по стране, которые станут побратимы государствам ОИС, из них 10-15 будут находиться в Татарстане. Ученики вместе в формате онлайн будут знакомиться друг с другом, рассказывать о своей стране, а закончится вся программа международным лагерем», – добавил Сулейманов.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» ,14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.