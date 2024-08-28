Движение «Наше время – Безнен заман» даст большой концерт на день Татарстана

В день Казани и Татарстана 30 августа на площади перед театром имени Камала состоится концерт движения «Наше время - Безнен заман». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Фестиваль "Наше время - Безнен заман" - это один из брендовых проектов нашей республики. Он объединяет огромное количество творческой молодежи, работающих на предприятиях и в организациях Татарстана. За годы реализации в нем приняли участие более 11 тыс. человек. Традиционно, в День города и республики будем проводить большой концерт, где поздравим жителей и гостей нашего региона. На него заявились свыше 200 участников от 12 предприятий», - добавил он.

Фестиваль не только способствует творческому развитию молодежи, но и стал замечательным методом эмоционального выгорания, уверен первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

«В любом резюме есть пункт хобби. И когда там указано участие в "Наше время - Безнен заман" или любое творческое направление, то и работать человек начинает лучше. Каждый руководитель знает о фестивале и поощряет сотрудников за более активную вовлечённость. Это как Олимпиада среди творческой молодежи. Благодаря нему люди посещают секции и кружки», - пояснил Карпов.

Сейчас идёт заявочная кампания XII фестиваля «Наше время - Безнен заман». Она продлится до 15 сентября, рассказал генеральный продюссер, лауреат премии Правительства РФ в области культуры Дмитрий Туманов.

«Главной наградой за наш труд стали слова Раиса нашей республики Рустама Минниханова в прошлом году на концерте. Он сказал, мы начали понимать, что главное для нас - человек труда. Татарстан первый регион в нашей стране, который идёт по этому пути. Важно понимать, что только культурные люди могут создавать ценности и следовать им», - отметил он.

Фестиваль не только способствует творческому развитию рабочей молодежи, но и создаёт дружеские отношения между работниками разных предприятий республики, подчеркнула капитан команды МКУ «Отдел образования» Мамадышского района Эльмира Ахметова.

«На конкурсе мы друг другу конкуренты, но в остальное время мы - большая творческая семья. Мы очень плотно общаемся с работниками предприятий из разных районов. Если для зрителей фестиваль длится один месяц, то для участников - целый год. Мы готовимся, репетируем. Всегда трудно собираться после рабочего дня, но во время подготовки все проблемы забываются», - пояснила она.

Фестиваль «Наше время - Безнен заман» соответствует целям Национального проекта «Образование» по поддержке и развитию талантливой молодежи.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства, «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».