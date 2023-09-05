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Общество 5 сентября 2023 16:14

Движение на участке ул.Исхаки в Казани перекроют до 11 октября

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Движение на участке ул.Исхаки в Казани перекроют до 11 октября
Фото: мэрия Казани

С 6 сентября до 11 октября в Казани ограничат движение по участку ул.Гаяза Исхаки. Мера принята на время выноса трасс тепловода, сообщает мэрия столицы РТ.

В это время полностью перекроют движение по проезжей части и тротуару рядом с домом №1.

#ограничение движения #Транспорт
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