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Движение на участке ул.Исхаки в Казани перекроют до 11 октября
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Фото: мэрия Казани
С 6 сентября до 11 октября в Казани ограничат движение по участку ул.Гаяза Исхаки. Мера принята на время выноса трасс тепловода, сообщает мэрия столицы РТ.
В это время полностью перекроют движение по проезжей части и тротуару рядом с домом №1.
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