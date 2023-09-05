Движение на участке ул.Исхаки в Казани перекроют до 11 октября

Фото: мэрия Казани

С 6 сентября до 11 октября в Казани ограничат движение по участку ул.Гаяза Исхаки. Мера принята на время выноса трасс тепловода, сообщает мэрия столицы РТ.

В это время полностью перекроют движение по проезжей части и тротуару рядом с домом №1.