Общество 25 ноября 2025 17:19

Движение на участках улиц Коротченко и Яхина временно перекроют в Казани

Движение на участках улиц Коротченко и Яхина временно перекроют в Казани

Движение на улицах Коротченко и Рустема Яхина временно ограничат в Казани в связи с работами по прокладке водопровода. Об этом сообщили в Телеграм-канале Комитета по транспорту столицы.

С 26 ноября по 30 декабря частично закроют тротуар на улице Коротченко в районе дома №2 на улице Московской.

Кроме того, с 27 ноября по 12 декабря будет частично ограничен местный проезд на улице Коротченко, рядом с домом №5.

Работы затронут и улицу Рустема Яхина: с 26 по 27 ноября полностью перекроют проезжую часть у дома №2а на улице Московской; с 22 по 23 декабря движение частично ограничат в районе дома №4.

Фото: https://t.me/transportkazan

#ограничение движения на дорогах #водопровод #Казань
