В Челнах из-за строительства моста перекроют дорогу в Замелекесье
В микрорайоне Замелекесье Набережных Челнов окажется перекрыта дорога со стороны Замелекесья и поселка ГЭС из-за масштабных работ на строящемся мосту через реку Мелекеску. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.
«Безусловно, это создаст определенные неудобства, и строители, и мы приносим свои извинения, но без закрытия дорог такие крупные инженерные сооружения ни в мире, ни в республике не строятся. Через определенный промежуток времени будет комфортная дорога», — отметил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, посетивший строящийся объект.
Новый мост через реку Мелекеску позволит решить транспортную доступность развивающегося микрорайона Замелекесье, где сейчас живут 15 тыс. человек. Объем выполненных работ на данный момент составляет 25%. На объекте сейчас работают около 70 строителей.
Согласно проекту, дорога станет четырехполосной — по две полосы в каждую сторону. Для этого строителям необходимо уложить два пролета сложнейшей конструкции. У моста будут четыре опоры и два пролетных строения. Одно пролетное строение обеспечивает движение в одном направлении. При этом 102 метра пролета моста строители зальют в декабре 2021 года, еще один пролет протяженностью в 102 метра — в марте 2022 года.
Генеральный директор дорожно-строительной компании «РБР 16», депутат Горсовета Тагир Сунгатуллин сообщил, что перед Новым годом должна состоятся заливка первого пролета, тогда как второй пролет зальют в марте. По контракту завершение строительства запланировано на конец октября 2022 года, однако строители постараются возвести мост к 30 августа следующего года, заверил он.