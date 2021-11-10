В Челнах из-за строительства моста перекроют дорогу в Замелекесье

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

В микрорайоне Замелекесье Набережных Челнов окажется перекрыта дорога со стороны Замелекесья и поселка ГЭС из-за масштабных работ на строящемся мосту через реку Мелекеску. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

«Безусловно, это создаст определенные неудобства, и строители, и мы приносим свои извинения, но без закрытия дорог такие крупные инженерные сооружения ни в мире, ни в республике не строятся. Через определенный промежуток времени будет комфортная дорога», — отметил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, посетивший строящийся объект.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

Новый мост через реку Мелекеску позволит решить транспортную доступность развивающегося микрорайона Замелекесье, где сейчас живут 15 тыс. человек. Объем выполненных работ на данный момент составляет 25%. На объекте сейчас работают около 70 строителей.

Согласно проекту, дорога станет четырехполосной — по две полосы в каждую сторону. Для этого строителям необходимо уложить два пролета сложнейшей конструкции. У моста будут четыре опоры и два пролетных строения. Одно пролетное строение обеспечивает движение в одном направлении. При этом 102 метра пролета моста строители зальют в декабре 2021 года, еще один пролет протяженностью в 102 метра — в марте 2022 года.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

Генеральный директор дорожно-строительной компании «РБР 16», депутат Горсовета Тагир Сунгатуллин сообщил, что перед Новым годом должна состоятся заливка первого пролета, тогда как второй пролет зальют в марте. По контракту завершение строительства запланировано на конец октября 2022 года, однако строители постараются возвести мост к 30 августа следующего года, заверил он.