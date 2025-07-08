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Происшествия 8 июля 2025 12:06

Движение на Горьковском шоссе в Казани восстановили после ДТП с фурой

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Движение на Горьковском шоссе в Казани полностью восстановили после ДТП с фурой. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

«Грузовой автомобиль техническими специалистами эвакуирован. Все полосы дороги Горьковского шоссе работают в установленном режиме», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в Казани вчера вечером во время грозы фура Mercedes выехала с дороги, задела ограждение и фонарный столб, после чего частично опрокинулась в кювет. ДТП произошло около 23:00 на Горьковском шоссе. В результате две крайние правые полосы были перекрыты.

#ДТП #горьковское шоссе казани #госавтоинспекция
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