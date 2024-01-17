Движение на федеральных трассах в Татарстане восстановлено

Движение пна участках федеральных дорог Республики Татарстан обеспечено в штатном режиме, сообщает «Волго-Вятскуправдор».

Напомним, накануне с 11.30 на трассе М7 «Волга» были введены ограничения движения для рейсовых автобусов и грузовых авто. Ограничения движения на остальных федеральных автодорогах в РТ были введены вчера в 17.00 и действовали до 15.30 17 января.

В настоящее время движение транспорта восстановлено в полном объеме