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Ру Тат
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16 мая 2021  17:11

Движение на двух улицах Казани будет ограничено из-за ремонтных работ

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С понедельника, 17 мая, в столице Татарстана будет временно ограничено движение транспорта по улице Меховщиков и по улице Академика Лаврентьева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. 


До 30 октября для движения транспорта будет закрыт участок на улице Меховщиков от улицы Девятаева до улицы Кызыл Татарстан. Это связано с проведением ремонтных и строительных работ проезжей части и тротуаров.


Также с 17 мая в Казани будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Академика Лаврентьева. Там, в районе пересечения с улицей Адоратского, возле дома №12, до 21 июня будет проводиться ремонт тепловых сетей.

Ранее в Казани до конца сентября временно ограничили движение транспорта по улице Чуйкова.

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