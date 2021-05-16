Движение на двух улицах Казани будет ограничено из-за ремонтных работ

С понедельника, 17 мая, в столице Татарстана будет временно ограничено движение транспорта по улице Меховщиков и по улице Академика Лаврентьева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.



До 30 октября для движения транспорта будет закрыт участок на улице Меховщиков от улицы Девятаева до улицы Кызыл Татарстан. Это связано с проведением ремонтных и строительных работ проезжей части и тротуаров.



Также с 17 мая в Казани будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Академика Лаврентьева. Там, в районе пересечения с улицей Адоратского, возле дома №12, до 21 июня будет проводиться ремонт тепловых сетей.

Ранее в Казани до конца сентября временно ограничили движение транспорта по улице Чуйкова.