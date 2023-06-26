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На время соревнований по триатлону запретят движение маломерных судов по Казанке
Чтобы обеспечить безопасность людей на время соревнований по триатлону по реке Казанке на два дня запретят движение маломерных судов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Постановлением Кабмина РТ при проведении первенства России, республиканских соревнований «Детская лига», соревнований среди спортсменов-любителей на акватории Казанки в границах Казани будет нельзя использовать гидроциклы, байдарки, лодки, а также парусные, спортивные и прогулочные суда.
Движение будет ограничено на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум» с 9.00 до 18.00 часов 8 июля 2023 года и с 7.00 до 15.00 часов 9 июля 2023 года.
Дежурство для соблюдения запрета обеспечат ГУ МЧС России по РТ и Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.
Запрет не будет распространяться на суда, которые задействованы для подготовки, проведения и участия в соревнованиях.
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