Движение казанских троллейбусов изменили из-за повреждения контактных сетей

Движение казанских троллейбусов № 6, 8,12 временно изменили из-за повреждения контактных сетей.



На улице Островского, 102 крупногабаритный транспорт повредил контактную сеть и уехал. Из-за аварии троллейбусы следуют до Танкового кольца и обратно.



Нет напряжения от сквера Тукая до улицы Павлюхина. На месте работают аварийные службы.