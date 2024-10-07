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Движение казанских троллейбусов изменили из-за повреждения контактных сетей
Движение казанских троллейбусов № 6, 8,12 временно изменили из-за повреждения контактных сетей.
На улице Островского, 102 крупногабаритный транспорт повредил контактную сеть и уехал. Из-за аварии троллейбусы следуют до Танкового кольца и обратно.
Нет напряжения от сквера Тукая до улицы Павлюхина. На месте работают аварийные службы.
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