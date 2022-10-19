Движение казанских трамваев №1, 6, 8 было восстановлено

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

В Казани трамваи маршрутов №1, 6 и 8 снова начали ходить в обычном режиме после того, как сотрудники МУП «Метроэлектротранс» заменили рельсошпальные решетки на участке улицы О. Кошевого по направлению к Северному вокзалу. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

«В ночь на 19 октября <...> рабочими был проведен демонтаж изношенных решеток и укладка новых. Так как для проведения работ необходимо закрывать движение трамваев, в ночное окно была произведена замена 7 решеток, вместо запланированных 9», – сказано в сообщении.

Отмечается, что оставшиеся две решетки заменят в течение недели — работы будут проводиться в ночь без закрытия движения.

После укладки решеток произведена подъемка пути, подбивка, сварка и шлифовка, а также планировка щебня. По окончании работ на участке в тестовом режиме прошел трамвайный вагон.