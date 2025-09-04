news_header_top
Общество 4 сентября 2025 18:52

Движение и парковку в день матча «Рубина» и «Зенита» ограничат в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Временные ограничения движения и парковки транспорта в день проведения матча чемпионата России по футболу сезона 2025/2026 между ФК «Рубин» (Казань) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) введут в Казани. Проект постановления Исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Меры будут действовать 30 сентябряс 14:00 до 22:00 на ряде улиц вблизи «Ак Барс Арены».

Ограничения коснутся:

  • ул. С. Хакима, на участке от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской;
  • ул. Чистопольской, на участке от А. Бичурина до пр. Х. Ямашева, при движении от ул. А. Бичурина (за исключением съезда на ул. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима);
  • ул. Чистопольской, на участке от пр. Х. Ямашева до ул. Адоратского, при движении от пр. Х. Ямашева;
  • пр. Х. Ямашева, на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта;
  • дублера ул. Гаврилова, на участке от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской;
  • ул. Академика Арбузова, на участке от ул. Журналистов до пр. Х. Ямашева, при движении от ул. Журналистов.

Комитету по транспорту Казани поручено установить временные дорожные знаки, разместить информацию на официальных ресурсах и совместно с операторами электросамокатов и велосипедов ограничить использование средств индивидуальной мобильности в зоне действия постановления.

Кроме того, Комитет внешнего благоустройства совместно с районными администрациями обеспечит перекрытие дорог грузовой техникой или противотаранными блоками.

Для поддержания порядка МВД России по Казани организует контроль за дорожной ситуацией, а городская Дума оповестит жителей через СМИ.

Контроль за исполнением возложен на заместителя руководителя Исполкома Ильдара Шакирова.

